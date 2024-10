GdS – Juve su Raspadori, De Laurentiis ha già netto no a Giuntoli: i motivi

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe messo nel mirino Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, come possibile riserva di Dusan Vlahovic per gennaio: “Non è un mistero che Giacomo Raspadori sia un obiettivo di Thiago Motta che lo avrebbe voluto al Bologna. Il Napoli ha già fatto capire alla Juventus che non ci sono possibilità di intavolare un discorso per l’attaccante. De Laurentiis ha detto no per due motivi: non intende darlo via in prestito e poi non intende in alcun modo rinforzare una diretta concorrente”.