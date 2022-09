GdS – Kvaratskhelia e i due gesti che hanno risollevato il Napoli: qualità da leader

L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport ha esaltato Khvicha Kvaratskhelia, sottolineando le sue qualità non solo tecniche, ma anche comportamentali:

“Leader si diventa sul campo con i comportamenti. E quelli di Khvicha Kvaratskhelia nel Napoli hanno già i segni di riconoscimento del fuoriclasse. Sabato il georgiano in due mosse, ancor prima del gol, ha riacceso i suoi dopo una mezz’ora dominata dai laziali di Sarri. Prima è andato al contrasto col più potente Milinkovic, strappandoli palla di forza e andando alla prima conclusione in porta. Poco dopo si è spostato centralmente e preso un pallone sulla trequarti, spalle alla porta: tocco rapido di destro per girarsi, splendida e rapidissima ‘ruleta’ di sinistro e conclusione altrettanto rapida e potente di destro che colpisce il palo, con Provedel battuto. Due gesti importanti, che hanno risollevato psicologicamente il Napoli nel momento più complicato della gara, sotto di un gol. Ancora non parla italiano, ma il suo linguaggio in campo è chiaro: quello dei campioni“.