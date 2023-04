GdS – Lecce-Napoli, Spalletti ha in mente quattro cambi

La Gazzetta dello Sport ha svelato la probabile formazione del Napoli per la sfida contro il Lecce: “Come all’andata, Luciano Spalletti medita un po’ di turnover in vista del match con il Lecce. Domani in Salento, infatti, qualche titolare potrebbe avere un turno di riposo anche in prospettiva della sfida Champions con il Milan (da oggi in vendita i tagliandi del settore ospiti). Ed allora occhio alle candidature autorevoli in mediana di Elmas e, soprattutto, Ndombele e a quella in difesa di Juan Jesus al posto di Rrahmani (vicinissimo al rinnovo) essendo Kim in diffida e quindi a rischio per il prossimo match di campionato. A sinistra scontata la conferma di Mario Rui visto che Olivera è ancora indisponibile. Davanti sarà ballottaggio fino all’ultimo tra Simeone e Raspadori”.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.