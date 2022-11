La Gazzetta dello Sport ha ricordato una regola del passato abolita lo scorso anno in Champions League: “Il primo posto nel girone è molto vicino per la squadra di Spalletti che questa sera affronterà il Liverpool: avendo vinto la partita di andata 4-1, gli basterebbe anche perdere 3-0 ad Anfield per confermare il primato, visto che da questa edizione delle coppe europee il gol segnato in trasferta non ha più valore doppio come accadeva in passato”.