GdS – Mertens titolare con l’Atalanta: con lui Spalletti può variare il modulo

Vista l’assenza per squalifica di Victor Osimhen, contro l’Atalanta toccherà a Dries Mertens guidare l’attacco del Napoli. A parlarne è La Gazzetta dello Sport: “Terminale del gioco d’attacco di Spalletti sia nella formula con il 4-2-3-1 sia in quella col 4-3-3. Per il belga, 35 anni a maggio, non c’è differenza. All’andata segnò il secondo gol quello del provvisorio vantaggio napoletano prima che l’Atalanta infilasse l’uno-due per il 3-2 conclusivo. Sono cinque i gol segnati ai nerazzurri: uno decise il colpaccio (1-0) di Bergamo nel campionato 2017-18, quello del secondo posto con Maurizio Sarri”.