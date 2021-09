GdS – Napol, pochissime possibilità di vedere Insigne e Mario Rui a Leicester

L’edizione online de La Gazzetta dello Sport fa il punto in merito alla situazione in casa Napoli in vista della trasferta europea di Leicester. La buona notizia – si legge – riguarda Osimhen e Ospina. Entrambi potranno partecipare alla gara in Inghilterra dopo che il Governo britannico ha modificato il provvedimento anti-Covid 19 che impediva a chiunque di entrare nel suo territorio se proveniente da un Paese inserito nella lista rossa.

Cattive notizie sul fronte infortuni. Lorenzo Insigne oggi ha svolto terapie e lavoro in palestra. Con lui, in palestra, si è allenato anche Mario Rui. A meno di miracolosi recuperi, Insigne e Mario Rui dovrebbero restare fuori dalla lista dei convocati per il Leicester.