GdS – Napoli-Amrabat, domani l’incontro, accordo sia per lui che per Rrahmani

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo è intervenuto Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport: “Amrabat-Napoli? Le due società hanno chiuso l’accordo, 15 milioni + bonus, lui chiede 2 milioni + bonus, il Napoli ha offerto 1.6 milioni, domani c’è l’incontro con gli agenti. Anche per Rrahmani c’è l’accordo, ma lui guadagnerà qualcosa in meno. Due acquisti buoni per il Napoli? Hanno fatto molto bene, non sono due giocatori che entusiasmano, ma hanno dimostrato di essere importanti. Amrabat mi ricorda un po’ il colpo Allan, ma hanno caratteristiche un po’ diverse. La pista per Koutris è sicuramente da seguire, ma bisogna capire anche la collocazione di Ghoulam. Il Marsiglia sperava in un ingaggio che si fosse accollato almeno al 50% il Napoli. Lobotka? C’è l’accordo fino al 2024, manca l’intesa col Celta Vigo, balla ancora qualche milione, alla fine credo che verrà a Napoli”.

