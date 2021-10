GdS – Napoli, difesa del primato e record di vittorie: due obiettivi contro il Torino

Il Napoli si prepara a vivere una serata di quelle importanti: la sfida contro il Torino delle ore 18 (diretta DAZN) allo stadio Diego Armando Maradona ha un duplice significato. Bisognerà difendere il primato in classifica (c’è stato il momentaneo sorpasso del Milan dopo la vittoria sul Verona) e centrare il record di vittorie consecutive in avvio di campionato: otto come nella stagione 2017/18, quella del record assoluto di punti (91). Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, queste due motivazioni – da sole – sono più che sufficienti per aspettarsi un rendimento al top da parte degli azzurri, che vivono un momento di forma eccezionale. Eppure, la sfida contro la squadra di Juric porta insidie che il Napoli conosce e che non si possono sottovalutare.