GdS – Napoli, è stato bloccato Olivera per l’estate: sostituirà Ghoulam

Niente acquisti negli ultimi giorni di calciomercato, ma il Napoli ha già messo a punto il futuro. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport il club del presidente De Laurentiis ha praticamente bloccato l’uruguaiano Mathias Olivera, 24 anni, terzino sinistro del Getafe e della sua nazionale. Sarà un rinforzo importante in quanto a sinistra il terzino manca ormai da anni, e si lavora con l’algerino (ormai in scadenza e spesso infortunato) e Mario Rui. “Poca enfasi e operazioni compatibili col bilancio. De Laurentiis non cerca effetti speciali ma sostenibilità”, ha scritto la “rosea”.