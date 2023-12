GdS – Napoli, ecco quando rientreranno Mario Rui e Mathias Olivera

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sui rientri dagli infortuni di Mathias Olivera e Mario Rui, terzini del Napoli: “Il Napoli sta rendendo decisamente al di sotto delle proprie possibilità. Qualcosa si può correggere per far sì che almeno non diventi a rischio il quarto posto che vale la Champions, attualmente in condominio con la Roma. Mauro Meluso con Maurizio Micheli, responsabile dell’area scouting, e Leonardo Mantovani stanno analizzando diversi prospetti di terzini sinistri, per valutare se intervenire in gennaio. Già perché l’emergenza sembra poter presto rientrare con Mario Rui che potrebbe tornare in campo a metà mese e Mathias Olivera che, scongiurata l’operazione al ginocchio, probabilmente potrà rientrare fra fine gennaio e inizio febbraio”.