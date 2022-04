GdS – Napoli, Koulibaly pronto a parlare del rinnovo del contratto

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, sarebbe pronto a discutere del rinnovo con il club azzurro. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport, che spiega come il calciatore sia affascinato dalla possibilità di diventarne il capitano e di provare a vincere con la squadra partenopea: “Dopo aver alzato la Coppa d’Africa ha raggiunto una pace e un equilibrio interiore invidiabile. In sostanza è come se Kalidou si chiedesse: se col Senegal ho raggiunto questi sogni perché non posso realizzarli anche a Napoli? Quando sarà il momento, con il club è disposto a parlare di rinnovo per il suo contratto (guadagna 6 milioni netti l’anno) che scadrà nel 2023. La partenza di Lorenzo Insigne lo porterà a diventare capitano, un qualcosa che lo affascina come già avvenuto con il Senegal. A quel punto col presidente De Laurentiis ci sarà da capirsi più sui programmi e le ambizioni che sui soldi. Il più felice di tutti sarebbe Luciano Spalletti”.