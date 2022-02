GdS – Napoli-Olivera, l’accordo è già stato raggiunto: ecco le cifre

Il Napoli, nonostante l’impegno imminente contro il Barcellona in Europa League, ha già iniziato a lavorare per il prossimo mercato estivo ed i primi fondi saranno destinati all’acquisto di Mathias Olivera. Gli accordi, come riferito dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport, sono stati già raggiunti. Il giocatore ha infatti già accettato la destinazione e le due società hanno trovato l’intesa per un prestito oneroso da un milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 11 più 3 di bonus: un’operazione totale dunque da 15 milioni.