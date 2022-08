GdS, Napoli: tre acquisti per scaldare i cuori dei tifosi

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe mettere a segno altri tre colpi che riporterebbero entusiasmo alla piazza partenopea dopo le cessioni importanti di questa sessione di mercato.

Intanto oggi si attende la firma di Simeone ed il relativo tweet di De Laurentiis.

”L’acquisto dell’argentino, pur non essendo in partenza un titolare, è di quelli che scalda il cuore dei tifosi finora freddini e scettici sulla campagna acquisti del club dopo le partenze di giocatori-simbolo come Koulibaly, Insigne e Mertens.

Ma se arriveranno, oltre a Simeone, anche Raspadori e Ndombele, oltre a un portiere (con Navas si discute sull’ingaggio, ma ancora si è lontani), non si potrà dire che la società non abbia fatto un grande sforzo per restare competitivi”.