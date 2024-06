GdS – Non solo il Lione, anche il Marsiglia ha chiesto Lindstrom in prestito

Secondo La Gazzetta dello Sport, su Jesper Lindstrom, attaccante del Napoli, non ci sarebbe solo l’interesse del Lione. Sul danese, infatti, avrebbe messo gli occhi anche il Marsiglia, che ha chiesto il calciatore in prestito nonostante un’annata molto negativa che non ha rispecchiato le aspettative che c’erano su di lui. La formula, però, non convince la società azzurra, che vorrebbe un indennizzo per farlo partire. La società partenopea, quindi, non accetta prestiti secchi, ma solo prestiti onerosi.