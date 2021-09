GdS – Osimhen dopo la Juventus vuole essere protagonista anche in Europa

“È su di giri, ovviamente, Victor Osimhen: dopo aver partecipato al successo contro la Juventus, il nazionale nigeriano vorrà essere protagonista anche in Europa”, scrive La Gazzetta dello Sport a proposito dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen, il quotidiano continua: “Le sue condizioni fisiche, comunque, verranno valutate in questo giorno di vigilia e anche domani mattina, prima di prendere la decisione definitiva. Il ragazzo vuole giocare, inutile sottolinearlo. Ma sabato sera è stato sostituito nei minuti finali della sfida coi bianconeri, condizionato dai crampi. In questo inizio di stagione, l’attaccante è ancora a quota zero nella casella gol segnati e vorrebbe sbloccarsi proprio domani sera contro il Leicester, motivato com’è dalla sfida con Vardy”.