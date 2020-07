GdS – Osimhen potrebbe svolgere oggi le visite mediche con il Napoli

La Gazzetta dello Sport di oggi parla dell’affare Osimhen per il Napoli. Un affare che sembra sempre più vicino alla realizzazione. Si continua infatti a trattare sui dettagli dell’ingaggio per quanto concerne l’attaccante nigeriano. Il cambio di agenti infatti sta comportando un po’ di tempo in più per stilare nuovamente i contratti. Una vicenda questa che lascia comunque intendere come sia forte l’asse di mercato tra Lille e Napoli e tra Gerard Lopez e De Laurentiis.

L’operazione dovrebbe concludersi senza troppi problemi e vige a Napoli un certo ottimismo, già oggi Osimhen potrebbe infatti essere a Roma per le visite mediche di rito. Il club francese vuole chiudere il prima possibile per non incorrere in sanzioni interne per questioni di bilancio. Osimhen dunque è sempre più vicino al Napoli e la chiusura dell’operazione potrebbe risultare imminente.