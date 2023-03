GdS – Milan, per Pioli Maldini e Massara saranno decisive le due sfide con il Napoli

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Stefano Pioli, allenatore del Milan, Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri: “Cardinale non lo ha detto ma per tutti i club di alto livello l’obiettivo da raggiungere con costanza è la qualificazione in Champions. Ed è dal doppio esito in Champions – eliminare il Napoli ma soprattutto qualificarsi per la prossima edizione – che dipenderà il bilancio (economico e non solo) di questa stagione. Il 2023-2024 così, al momento, è ancora da definire: Maldini, Massara e Pioli hanno un contratto ma, senza la qualificazione alla prossima Champions, le decisioni sul futuro dell’area tecnica e dell’allenatore sarebbero da scrivere”.