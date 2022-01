GdS – Serie A, Victor Osimhen è il giocatore più costoso dell’intero campionato

La Gazzetta dello Sport analizza i costi dei giocatori in Serie A e si sofferma in particolare su Victor Osimhen, l’attaccante azzurro infatti risulta essere il più costoso: “Sommando lo stipendio lordo che gli paga il club (5,9 milioni) più la quota di ammortamento (22,9 per scelta del club che “carica” più i primi anni del contratto), il nigeriano risulta il giocatore più costoso della Serie A per un totale di 28,8 milioni, davanti al difensore olandese della Juventus Matthijs de Ligt che arriva a 27,8 milioni (10,5 di ingaggio e 17,3 di ammortamento)”.