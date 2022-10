GdS – Spalletti dovrà gestire l’euforia del Napoli: l’anno scorso cadde con le piccole

L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport si sofferma sull’euforia del mondo Napoli che Spalletti dovrà gestire contro la Cremonese:

“Luciano Spalletti deve gestire l’euforia del 6-1 di Amsterdam, certe vittorie inebriano e sottraggono attenzione. Domenica pomeriggio la Cremonese aiuterà a capire quanto è diventato grande e consapevole il Napoli, che nella scorsa stagione si giocò le chance scudetto con le sconfitte contro l’Empoli, per due volte, e lo Spezia. Non riusciamo a immaginare come la Cremonese possa colmare l’abisso che la divide dal Napoli, ma se il Napoli penserà di vincere per diritto di Champions, la squadra di Massimiliano Alvini qualche fastidio potrebbe crearlo”.