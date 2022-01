Come riporta la Gazzetta dello Sport Tagliafico a Napoli solo se per prenderlo non sarà necessaria un’asta. Il Napoli infatti non ha alcuna intenzione di giocare al rialzo per il difensore argentino dell’Ajax e potrebbe quindi decidere di lasciare perdere qualora arrivassero altre pretendenti e si rendesse necessario un rialzo.

In caso di no per Tagliafico il Napoli virerebbe pesantemente su Parisi dell’Empoli.