Dubbi sulle condizioni di Pietro Pellegri. L’attaccante del Torino ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana Under 21 dopo che, al 27′ del primo tempo dell’amichevole contro l’Inghilterra, ha dovuto chiedere il cambio per un fastidio agli adduttori. La situazione non sembrava particolarmente grave, ma le sue condizioni non sono migliorate e lunedì si attendono gli esami per capire il suo reale stato fisico. L’attaccante rischia di dover saltare il match contro il Napoli.