Genoa, dopo la retrocessione pronti a ripartire: per la dirigenza si fa il nome di Giuntoli

Sono due le strade che il Genoa potrebbe intraprendere nel corso delle prossime settimane e dopo la retrocessione che ha scosso anche la nuova proprietà. La prima, quella che vorrebbe portare avanti Zangrillo in persona, porterebbe al nome di Gasperini come nuovo tecnico, con addio all’Atalanta e accordo di 4 anni da firmare per rilanciare il club al fianco del “fedele” Capozucca che lascerebbe il Cagliari per tornare in rossoblu. L’altra invece porterebbe al nome di un direttore generale come Giuntoli, attualmente al Napoli, che arriverebbe in Liguria per “liberare” dai compiti gestionali la proprietà. A riportarlo è l’edizione genovese de La Repubblica.

Fonte: TMw