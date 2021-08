Genoa, Ekuban: “Davanti si corre, proveremo a dare battaglia ai difensori del Napoli”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il nuovo attaccante del Genoa Caleb Ekuban ha rilasciato dichiarazioni in vista del match di oggi col Napoli: “I miei compagni mi hanno parlato tantissimo dei tifosi. La prima volta che ho giocato qui in Coppa Italia non c’era ancora tanta gente, voglio vedere oggi come sarà. Sono abituato a stadi caldi, venendo dalla Turchia, ma non vedo l’ora di provare questo. Noi pensiamo semplicemente a noi, vogliamo provare in tutti i modi a dare battaglia. Davanti si corre, proveremo a dare battaglia ai difensori. Per chi nasce in Italia poter giocare in Serie A è una grande occasione, finalmente ce l’ho e non vedo l’ora di godermi quest’avventura“.