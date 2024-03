Genoa, l’ex giocatore di Gilardino: “Fiorentina? Il suo lavoro sarebbe facilitato…”

La redazione di TvPlay.it ha intervistato Andrea De Falco, ex giocatore di Alberto Gilardino ai tempi del Siena.

“GILARDINO E’ UNA PERSONA DI LIVELLO” – “A Siena, sicuramente, sono stati dei mesi complicati, perchè convivevamo ancora il Covid e perchè avevamo una proprietà straniera con cui il mister aveva avuto qualche problema nella prima parte di stagione. Tuttavia, nonostante il contesto particolare, lui si è calato in una categoria lontana rispetto sia alle sue qualità che alle sue proposte. Lo stiamo vedendo anche un po’ come De Rossi alla Roma: come ci sono giocatori di altre categorie, ci sono anche allenatori di altre categorie. Proponeva sia cose importanti che belle da fare , ma lontane dalle qualità dei giocatori e dei campi. Ho un bel ricordo del mister: è una persona di grandissimo livello”.

“GILARDINO E’ UNA PERSONA MOLTO UMILE” – “Era una persona umile, che non parlava della sua carriera. Magari, ogni tanto, ci raccontava qualche aneddoto, anche perché si faceva fatica a non chiedergli qualche retroscena. Anche se lui pensava alla sua nuova vita da allenatore e non quella da giocatore”.

“GILARDINO STA DIMOSTRANDO DI ESSERE UN ALLENATORE DI SERIE A?” – “Era sicuramente un allenatore con delle proposte importanti, ma poi bisogna trovarsi al posto giusto al momento giusto. Lui ha colto al volo l’opportunità che gli ha dato il Genoa ed è riuscito a mostrare sia le sue qualità che quelle del suo vice. Gaetano Caridi va menzionato, visto che con il mister forma una coppa bella assortita. Gilardino sta dimostrando di essere un allenatore della Serie A”.

“RESTARE AL GENOA NON SAREBBE MALE, MA NEL MERCATO PUO’ SUCCEDERE DI TUTTO” – “Il Genoa è una società storica, proseguire lì non sarebbe male. Poi, ovviamente, nelle finestre di mercato può succedere di tutto. Continuando col Genoa, dove ha sempre raggiunto tutti gli obiettivi, potrebbe rappresentare un giusto stimolo per il suo futuro”.

“IL LAVORO DI GILARDINO ALLA FIORENTINA SAREBBE SEMPLIFICATO” – “Fiorentina? Il suo lavoro, ovviamente, sarebbe semplificato, visto che conosce già l’ambiente. Lui è molto umile e molto concreto e, quindi, ha le potenzialità di fare bene dovunque verrà chiamato”.

William Scuotto per TvPlay.it