Genoa, Pandev: “A fine stagione mi ritiro, ma prima vorrei giocare coi tifosi”

Goran Pandev, attaccante del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de ‘Il Secolo XIX‘. Il macedone ha annunciato il suo ritiro:

“Ibra è un grandissimo, spero continui: senza di lui il calcio non sarebbe lo stesso. Io però ho quasi deciso, in estate ne faccio 38 e mi fermo, ne ho parlato con mia moglie. E poi resterò a vivere qui, lo hanno deciso i miei figli. Vorrei di nuovo giocare nel Ferraris con i nostri tifosi, per chiudere in bellezza. Questo è il club in cui ho militato più a lungo, ormai mi sento genoano. 2021? “Per tutti dico la salute. Per me una salvezza tranquilla col Genoa e divertirmi all’Europeo: non abbiamo nulla da perdere, nel girone ci sono Olanda, Ucraina e Austria, ce la giocheremo con le ultime due”.