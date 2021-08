Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato a margine di un evento organizzato a Forte dei Marmi:

“Siamo molto attivi ma penso che entro domani chiuderemo qualche operazione. La trattativa per la cessione del club a un fondo americano è concreta? Fa parte del cielo, magari. C’è sempre un momento in cui le cose iniziano e uno in cui le cose finiscono. Se le cose sono serie perché no? Qualcosa di concreto c’è“.