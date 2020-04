Germania, la Merkel dice no all’Eurobond: “Ho già parlato con Conte, vediamo altre soluzioni”

Gli eurobond non ci saranno. Il cancelliere tedesco Angela Merkel sembra chiudere definitivamente – con un secco no – la polemica sugli eurobond per rispondere alla crisi sanitaria ed economica scatenata in Europa dalla pandemia da coronavirus. «Voi sapete che io non credo che si dovrebbe avere una garanzia comune dei debiti e perciò respingiamo gli eurobond», ha detto Angela Merkel in conferenza stampa a Berlino.

La cancelliera tedesca ha quindi ribadito che la Germania è contraria a una condivisione del debito tra gli Stati membri dell’Ue, richiesta invece l’Italia con l’introduzione degli eurobond per fare fronte alla crisi innescata dal coronavirus. Merkel, nelle ultime ore attaccata duramente da una parte della stampa sia per le remore a dare il via libera a un progetto di solidarietà europea sia per le possibili concessioni fatte all’Italia, ha aggiunto tuttavia che «ci sono così tanti strumenti di solidarietà che si possono trovare delle buone soluzioni». La solidarietà in Europa è «urgente», ma «su quali siano le misure adeguate si possono avere valutazioni diverse», ha concluso la cancelliera tornando sulla richiesta del premier Giuseppe Conte.

Infine: “Ho parlato a lungo con il premier italiano Giuseppe Conte anche pochi giorni fa. Siamo d’accordo che vi sia una urgente necessità di solidarietà ora che l’Europa vive le sue ore forse più difficili. La Germania è pronta a dare a dare solidarietà e si sente in dovere di dare solidarietà. Ripeto che la Germania starà bene se l’Europa starà bene”, ha aggiunto la cancelliera.

Infine: «Per quello che riguarda la solidarietà verso i partner, si può valutare diversamente quali siano gli strumenti più adatti. Dobbiamo avere un comune senso delle garanzie, per cui noi siamo contrari ai coronabond, ma ci sono molte altre possibilità. Credo che ci possano essere soluzioni e penso che oggi all’Eurogruppo si potrà trovare un accordo in merito».

Fonte: Corriere.it