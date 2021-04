Gevi Napoli, Sacripanti: “Udine mette fisicità ed atletismo in campo, i dettagli decideranno l’esito della gara”

Torna in campo la Gevi Napoli Basket che, nella gara valevole per la seconda giornata del girone bianco di Serie A2, affronta la APU Old Wild West Udine.

Il match si giocherà domani, Mercoledi 28 Aprile, alle 19,30, al PalaBarbuto di Napoli, a porte rigorosamente chiuse.

Gli azzurri dopo la splendida vittoria ottenuta a Torino nella prima giornata, vogliono confermarsi in testa alla classifica del girone.

Si tratta della seconda sfida in stagione tra le due formazioni. La Gevi infatti ha battuto la squadra friulana in Finale di Coppa Italia di Serie A2 per 80-69. Josh Mayo, con 26 punti, fu il Top-scorer della sfida nonché MVP dell’intera manifestazione.

La gara sarà arbitrata dai signori Edoardo Gonnella (Genova), Paolo Puccini (Genova) e Christian Mottola (Taranto)

Dichiarazione Coach Stefano Sacripanti

“ Affrontiamo una squadra molto forte. La formazione friulana lo ha dimostrato anche in finale di Coppa Italia, giocando una gran partita, rimanendo in testa per gran parte del match. Inoltre hanno recuperato Amato ed hanno 11 giocatori che possono scendere in campo mettendo grande fisicità ed atletismo. Loro sono reduci da una bella vittoria con Forlì. Sono convinto che saranno i dettagli a decidere l’esito della gara”

La partita Gevi Napoli Basket-Apu Old Wild West Udine sarà trasmessa in diretta sarà su LNP TV Pass. Lega Nazionale Pallacanestro dà la possibilità di acquistare l’abbonamento a LNP TV Pass, che consente la visione di tutte le partite di Serie A2 Old Wild West.

Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket