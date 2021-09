Giaccherini: “Era fatta con la Fiorentina, non so se saltò per De Laurentiis o Sarri”

L’ex centrocampista Emanuele Giaccherini, attuale commentatore Dazn, ha così parlato a Lady Radio: “Partita di sofferenza: nel primo tempo grande possesso palla ma nel secondo l’Udinese ha messo un attaccante in più e due esterni larghi, mettendo in difficoltà la Fiorentina. Portare a casa una vittoria così è tanta roba e ti forma caratterialmente. La Fiorentina ha una rosa competitiva e ha fatto un ottimo mercato, il vero colpo è stato Italiano: in rampa di lancio, preparato e bravo tatticamente, aveva già fatto bene anche prima dello Spezia. Sta facendo un percorso importante”.

Quanto è stato vicino alla Fiorentina in passato?

“Due volte. Sarei stato veramente orgoglioso, purtroppo nella prima occasione sono andato alla Juventus, dove alla fine ho vinto lo Scudetto. Poi quando ero a Napoli era quasi tutto fatto e non so se per De Laurentiis o Sarri, ma alla fine la trattativa saltò. Quella volta lì mi è dispiaciuto veramente tanto, ero già ad Arezzo pronto ad arrivare”.