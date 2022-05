Gianluca Grava a Radio Kiss Kiss: “Quando si indossa la maglia del Napoli da napoletano hai una responsabilità diversa”

Gianluca Grava, responsabile tecnico del settore giovanile del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss:

“Il debutto di Insigne a Livorno? Lo ricordo dopo tanti anni, fu bello per lui e per noi compagni di squadra. Negli allenamenti si vedeva che era un ragazzo con gradi qualità […] Eravamo emozionati anche noi nel vedere un ragazzino avvicinarsi alla prima squadra: fu un giorno che non dimenticherà mai […] Quando si indossa la maglia del Napoli da napoletano hai una responsabilità diversa, è una pressione che da fuori sembra facile affrontare ma poi non è così.

Gianluca Gaetano? Sono contento per la sua stagione alla Cremonese, se lo merita per il professionista che è. Abbiamo avuto l’onore di ammirarlo da ragazzino, ha una qualità immensa e determinava sempre le partite qui nel settore giovanile.

Ambrosino? Domenica abbiamo una partita importante sperando di riuscire a chiudere il discorso salvezza. Ha un potenziale elevato, l’ha dimostrato. C’è una cosa che lo accomuna ad Insigne e Gaetano, ha sempre voglia di crederci e si allena con costanza ad inseguire un sogno.

Se sarò al Maradona per salutare Insigne? Abbiamo la Primavera e l’Under 16, mi farebbe piacere ma non so”.