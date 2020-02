Giovanili Napoli, l’Under 17 parteciperà al Trofeo Beppe Viola

UNDER 17 – Il Napoli Under 17 guidato da mister Carnevale anche quest’anno parteciperà al prestigioso Torneo Internazionale “Trofeo Città di Arco Beppe Viola”, giunto alla sua 49^ edizione. La kermesse, organizzata dall’USD Arco 1895 in collaborazione con le istituzioni locali e sotto l’egida del Comitato Trentino della FIGC, prenderà il via il prossimo 12 marzo e vedrà la partecipazione di 16 formazioni di categoria dei migliori vivai italiani ed esteri. Gli azzurrini sono stati inseriti nel girone C con Torino, Brescia e Rappresentativa under 17 Trentino