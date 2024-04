Giovanni Galeone: “Conte al Napoli? Secondo me non è l’allenatore giusto”

Giovanni Galeone, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino:

Si può sperare che il Napoli abbia imboccato la strada giusta proprio al tramonto della stagione?

“Si spera. Non è che quest’anno abbia fatto vedere molto. Adesso sembra che con Calzona le cose vadano un tantino meglio: anche se con troppi alti e bassi. Non è il Napoli di Spalletti, insomma. Su questo non c’è dubbio. E poi sono state fatte troppe scelte strane”.

A cosa si riferisce?

“Una su tutte: l’eliminazione di Zielinski dalla lista Champions ha dell’assurdo. Ok, era a scadenza, ma non si manda fuori un ragazzo che è stato l’anima del Napoli per otto anni. Oltretutto con quelle qualità. Bisognava pensarci prima e muoversi per tempo, in modo da evitare una situazione del genere”.

Conte non la convince?

“Diciamo che non credo sia l’allenatore giusto per Napoli, per il tipo di squadra e per le caratteristiche che hanno gli azzurri. Poi per carità tutto può succedere. Io continuo a dire Thiago, anche Italiano non è male, ma forse è un po’ troppo integralista”.