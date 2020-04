Giuntoli: “Stiamo sostenendo Gattuso che stava lavorando bene. Sui nuovi acquisti dico…”

Nel corso della sua intervista a Sky Cristiano Giuntoli ha parlato così dei nuovi acquisti in casa Napoli:

“Abbiamo sostenuto il lavoro di Gattuso, ama uno schema in cui si lavora tanto tra le linee, con Demme, Lobotka e Politano ci siamo adoperati per dare linfa alle sue idee. Petagna nella scorsa stagione ha realizzato 17 gol, in questa stagione è già in doppia cifra, Rrahmani è bravo sia in marcatura che nell’uscita da dietro, Gattuso vuol fare sempre la partita, vuole puntare tanto sulla costruzione dal basso, bisogna mettergli a disposizione giocatori che lo aiutano in tal senso”.