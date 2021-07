Dominano il calcio centro e nordamericano da anni, e nella notte tra domenica e lunedì, alle 02:30 italiane, andrà in scena la finale di Gold Cup 21 tra USA e Messico. I padroni di casa hanno avuto la meglio in semifinale sul Qatar, grazie alla rete di Zardes. Mentre i messicani, che hanno dovuto fare a meno di Lozano fin dal primo incontro, hanno superato il Canada per 2-1. Dopo un match equilibrato, con Buchanan che ha risposto a Pineda, ci ha pensato Hector Herrera al 90+9′ a mandare il Messico in finale.

Una sfida tra le due squadre più importanti della zona centro-nord americana, le più titolate -6 successi per USA, 11 per il Messico-, in una sorta di rivincita della finale di Nations League in cui hanno avuto la meglio gli Stati Uniti. Lozano, a riposo dopo il drammatico infortunio all’occhio contro Trinidad e Tobago, potrebbe comunque alzare il suo primo titolo con la nazionale messicana. Dal 2002 ad oggi la Gold Cup è stata monopolizzata dalle due nazionali, con cinque successi a testa.