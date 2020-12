Granada, il ds Sanchez: “Giocare col Napoli è un traguardo storico, Gattuso e Fabiàn? Grandi”

Fran Sanchez, direttore sportivo del Granada, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “E’ un riconoscimento per quanto fatto nella passata stagione, la possibilità di affrontare il Napoli in questa fase eliminatoria. Siamo riusciti ad arrivare secondi nel girone ed è un traguardo storico, in 90 anni di storia non ci eravamo mai riusciti. Affrontiamo un gran rivale, avversario forte in ambito italiano ed europeo, ora aspettiamo per goderci questa sfida. Siamo una squadra camaleontica sotto il punto di vista tattico, sappiamo impostare da dietro ma anche colpire in contropiede. Il collettivo è predominante più delle individualità, il gioco di squadra è il presupposto principale che il nostro allenatore ha trasferito ai suoi ragazzi. Gattuso? Ammiro tantissimo il Napoli ed anche Gattuso, sta dimostrando di essere un grande allenatore soprattutto in questa stagione. Nel Napoli ci sono giocatori particolarmente forti, come Koulibaly e Fabiàn Ruiz. Fabiàn? Lo conoscevo dai tempi dell’Elche, per sei mesi abbiamo lavorato insieme in quell’esperienza dove maturò molto. E’ un ragazzo fantastico, ormai lo conosce tutto il mondo anche per quello che sta facendo con il Napoli e la Spagna. Stadio Diego Armando Maradona? Sarà emozionante per noi, il giocatore più forte della storia. Lavoriamo ad una vita intera per godere di questi eventi, ma mancano due mesi e dobbiamo cominciare a pensare ad impegni più vicini”.