Granada-Napoli 2-0, le pagelle. Si salva solo Fabian, difesa assente. Male Lobotka

Un bruttissimo Napoli, con soli 13 calciatori della prima squadra, capitola a Granada. La squadra di Gattuso, senza idee, senza gioco e con pochissimi effetti cade contro i modesti andalusi, che in soli due minuti chiudono la pratica grazie ai gol di Herrera e Kenedy. Probabilmente il peggior Napoli stagionale, nullo in attacco. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 5.5 Non è perfetto sul raddoppio di Kenedy, sul gol di Herrera non può molto. Non si salva nemmeno lui, almeno salva l’onore nel finale

DI LORENZO 5 Male nell’occasione del raddoppio, in fase difensiva commette qualche errore di troppo, meglio avanti.

RRAHMANI 5 Più pericoloso nell’area di rigore avversaria che attento nella sua. Non c’è intesa con Maksimovic, maglie troppo larghe. Si perde Kenedy

MAKSIMOVIC 5 Come Rrahmani, lascia troppo spazio agli avversari, complice anche un centrocampo che non copre. In netto calo dopo la buona prestazione con la Juve.

MARIO RUI 5.5 Dei quattro difensori è quello che si salva un po’ di più. Parte male nel primo tempo, come tutto il Napoli, nella ripresa ci prova ed entra nelle azioni più “pericolose” degli azzurri.

FABIAN 6 Unica sufficienza per gli azzurri, è l’unico che, nonostante la lunga assenza dal campo, ha qualche idea e che prova qualche giocata di qualità. Fa partire spesso bene l’azione.

LOBOTKA 5 Non è un giocatore da Napoli. Non ha le qualità per far partire l’azione, gioca spesso indietro verso la difesa, in verticale non smista mai palloni. Lascia il campo a Zielinski dopo poco più di un’ora di nulla. (64′ BAKAYOKO 5.5 Poco meno di mezz’ora ordinata, sempre troppo lento).

POLITANO 5 Totalmente nullo, totalmente avulso dall’attacco azzurro. (46′ ZIELINSKI 5.5 Male anche Piotr, che quando arriva al limite dell’area non trova mai la porta. Prova almeno a dare una piccola scossa, in parte ci riesce)

ELMAS 5.5 Dopo un primo tempo abbastanza anonimo, nella ripresa prova a dare dinamismo cambiando posizione. Ci mette impegno, che è già tanto…

INSIGNE 5.5 Non è al 100%, è tra i pochi ad essere giustificato per la prestazione sotto tono. Si impegna ma è davvero troppo stanco.

OSIMHEN 5 Il nigeriano tira una sola volta in porta, a tre minuti dal termine. Per il resto non si sacrifica per la squadra e si fa vedere davvero poco. “Marcato” da Rrhamani nel finale, avrebbe potuto trovare il gol.

GATTUSO 5 Con soli 13 giocatori a disposizione avrebbe più di qualche attenuante. Ma l’approccio, la mancanza totale di idee e gli spazi lasciati nel primo tempo a un avversario molto modesto fanno pensare al contrario.