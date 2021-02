Granada-Napoli, il commento del club azzurro: “il 2-0 non chiude del tutto la porta al Napoli”

La SSC Napoli ha commentato la sconfitta degli azzurri per 2-0 a Granada nella gara d’andata dei sedicesimi di Europa League sulle righe del proprio sito ufficiale. Dopo questa sconfitta gli azzurri dovranno vincere con almeno tre reti di scarto allo stadio Diego Armando Maradona nel match di ritorno per poter passare agli ottavi di finale.

“Il Napoli perde per 2-0 in Andalusia. Il primo atto dei sedicesimi si chiude in favore del Granada che in una ventina di minuti infila l’uno-due con Herrera e Kennedy. Il Napoli non si sgretola e si rimette gamba in spalla in partita per cercare la risalita di una corrente tutta iberica. Gli azzurri hanno una buona occasione con Mario Rui in chiusura di tempo e poi creano superiorità di pressione nella ripresa provando il guizzo con Osimhen e con un paio di tiri di Zielinski terminati alti. Resta però il 2-0 che concede al Granada un vantaggio notevole ma non chiude del tutto la porta al Napoli per cercare tra 7 giorni la strada della qualificazione allo Stadio Maradona”.