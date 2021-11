Grande gara di Elmas con la Macedonia, forte interesse delle big

Una gara straordinaria e da trascinatore della Macedonia del Nord per Eljif Elmas, centrocampista del Napoli che anche con Luciano Spalletti sta conquistando sempre più spazio da protagonista. Qualificatasi già a Euro 2020, la doppietta di Elmas nel 3-1 all’Islanda ha trascinato la sua Nazione a uno storico risultato: è l’unico club di quarta fascia delle qualificazioni a Qatar 2022 a strappare un pass per i Play-off.

Le grandi su Elmas

La doppietta del macedone non è passata inosservata. E non solo in patria dove è diventato eroe nazionale ad honorem. Perché Elmas è seguito da tempo, anche a Napoli, da diversi club di prima fascia. Le grandi di Spagna lo hanno seguito già prima dello sbarco in Italia ed è stato proprio Carlo Ancelotti col suo staff, col figlio in primis, a benedire il suo arrivo in azzurro. Adesso il Real Madrid lo segue con attenzione ma la prestazione di Elmas sarebbe stata seguita con interesse anche da big tedesche, dal nuovo Barça di Xavi e chiaramente con soddisfazione dal Napoli. Che ha un gioiello sempre più prezioso in casa.