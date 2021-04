Guardiola boccia la Superlega: “Lo sport non è più sport quando la vittoria è garantita”

L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Aston Villa ha parlato della Superlega ma ha anche attaccato l’UEFA.

“Superlega? Mi piacerebbe che il presidente del comitato spiegasse al mondo come sia stata presa questa decisione.

Sostengo il mio club. Amo far parte di questa società. Ovviamente però ho anche la mia opinione.

Non ho tutte le informazioni in merito alla Superlega, ne ho soltanto alcune. Perché queste squadre sono state selezionate per giocare questa ipotetica competizione in futuro? Perché ad esempio l’Ajax che ha vinto 4 o 5 Champions League non è inclusa? Devono chiarire queste cose.

Lo sport non è più sport se non esiste il rapporto tra fatica e risultato. Lo sport non è più sport quando la vittoria è garantita. Non è uno sport quando non importa se perdi.

Però l’UEFA deve essere chiara, perché pensa solo per se stessa nelle decisioni che prende per tutti. Lewandowski non ha giocato contro il PSG perché si è infortunato in nazionale. La UEFA ha deciso perché le qualificazioni erano affar loro, ma ci ha rimesso il giocatore”