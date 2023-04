Guardiola: “Non parlo del Napoli perchè poi Spalletti è scontroso”

Alla vigilia del match tra Manchester City e Bayern Monaco, valido per i quarti di finale di Champions League, Pep Guardiola ha commentato alcune dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa.

In particolare il tecnico spagnolo si riferisce alla risposta di Spalletti quando gli fu chiesto un commento ai complimenti di Pep Guardiola.

L’allenatore del Napoli rispose cosi:

“Complimenti di Gurdiola? E’ un giochino che si conosce quello di mettere le pressioni addosso all’altro, lo fanno tutti, quindi non i rende orgoglioso. Che si fa? Si mette il Napoli davanti al Manchester City che spende 900 milioni per fare la squadra mentre noi ne spendiamo 9? Si fa il giochino che serve a portarti là, perché poi sicuro devi cadere”.

Oggi in conferenza stampa è stato chiesto a Guardiola se è meglio affrontare una squadra con esperienza e mentalità in Champions o una squadra cin meno esperienza con più “imprevisti”, riferendosi al Napoli (squadra con poca esperienza europea che, però, sta facendo molto bene).

“Sei italiano? Si? No, del Napoli non voglio parlare per il modo in cui il tecnico sarebbe poi scontroso con me. Perchè è così sensibile, in Italia. La realtà è che squadre come il Bayern o il real Madrid sono abituate a giocarci spesso. Giochi spesso e tante volte in questa competizione [..] Sei al Bayern e sai cosa fare perchè sono sensazioni che hai già avuto. Ovviamente a volte la sorpresa viene premiata, quando c’è la novità, come lo eravamo noi [..] In entrambi i casi l’importante è il gioco, il momenti. attraverso il gioco puoi essere il migliore, questo è ciò che fa la differenza”, ha risposto Guardiola.