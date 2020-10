Guevara: “Siamo tristi, meritavamo di più. Ci è mancata la mira”

Ecco le parole in conferenza stampa di Ander Guevara:

“Siamo tristi, volevamo vincere, dietro abbiamo giocato bene, siamo stati sfortunati sul gol subito. Meritavamo di più, siamo stati superiori in molti frangenti della gara, e’ mancata la fortuna di fare gol. Si complica un po’ il nostro percorso in Europa League, sapevamo che era difficile, giocare in casa contro il Napoli e’ stato speciale, non abbiamo fatto il calcio che volevamo e non abbiamo portato a casa punti. Non e’ stato possibile vincere, hanno fatto un grande lavoro, in tanti frangenti della partita siamo stati superiori arrivando bene sulla trequarti ma ci e’ mancata la mira giusta. Sicuramente siamo stati all’altezza, cercavamo i tre punti ma abbiamo dato una buona immagine di noi stessi, speriamo che la nostra tifoseria sia orgogliosa. Real Sociedad e Napoli favorite? Non ci dobbiamo pensare, noi abbiamo sofferto contro il Rijeka, il Napoli ha perso contro l’Az Alkmaar, nessuno se l’aspettava, cio’ dimostra il livello molto alto del girone”