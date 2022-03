“Ha preso la palla, vai vai”, svelato l’audio VAR sul contatto Belotti-Ranocchia

La Gazzetta dello Sport riporta un breve estratto dell’audio VAR sul contatto da calcio di rigore non sanzionato in Torino-Inter tra Belotti e Ranocchia: “Palla, palla, palla: ha preso la palla, vai vai”. Ecco l’audio dell’errore forse più grossolano di questo campionato, la frase pronunciata da Davide Massa (al Var) davanti all’impatto di Ranocchia sul piede di Belotti in Torino-Inter. Impatto che, se visto correttamente, avrebbe potuto cambiare la storia della partita (finita 1-1). Gianluca Rocchi, designatore della Can A e B, manda in onda il resoconto verbale e non fa sconti. «Massa ha sbagliato, ha agito frettolosamente come un arbitro e non ha approfondito la ricerca video» dice colui che decide e designa. Museo del calcio, Coverciano, incontro arbitri-stampa e chiarezze certificate senza remore né filtri. Verità”.