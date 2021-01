Hellas Verona, ecco il report: riscaldamento tecnico e lavoro tattico in vista del Napoli

Questa mattina l’Hellas Verona si è ritrovato allo Sporting Center Paradiso per svolgere l’allenamento in vista della prossima giornata di campionato. Il gruppo comandato da Ivan Juric, coadiuvato dal suo staff, è sceso in campo in tarda mattinata per svolgere la preparazione in vista del match contro il Napoli, in programma domenica alle 15:00 al Bentegodi. Durante la seduta mattutina è stato svolto riscaldamento tecnico e lavoro tattico.

Domani, sabato 23 gennaio, in mattinata è in programma una nuova seduta di allenamento, evidentemente a porte chiuse e nel rispetto di tutti i protocolli e le misure di sicurezza vigenti.

Fonte: Hellas Verona Calcio