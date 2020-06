Hellas Verona-Napoli affidata all’arbitro Pasqua: tanto dialogo coi calciatori e pochi cartellini

Smaltita la sbornia dovuta alla vittoria della Coppa Italia, il Napoli sarà impegnato alle 19:30 di domani a Verona contro l’Hellas. Una partita importante per entrambe le squadre, separate da appena un punto in classifica: 39 per i partenopei, 38 per i ragazzi di Juric. Questi ultimi sono usciti vittoriosi dal recupero disputato contro il Cagliari sabato, continuando la loro corsa verso un posto in Europa League. Competizione in cui il Napoli è già qualificato, tra l’altro alla fase a gironi, vista la vittoria della Coppa contro la Juventus.

L’arbitro della sfida sarà Fabrizio Pasqua, nativo di Nocera Inferiore e della sezione di Tivoli. Sarà la quinta volta che arbitrerà il Napoli in carriera, la terza in stagione. Nelle precedenti due direzioni per i partenopei sono arrivate due sconfitte: 1-2 contro il Bologna e 0-2 nella debacle interna contro la Fiorentina. Quella di domani sarà la prima in trasferta dopo quattro gare arbitrate in casa.

Pasqua è da sempre un arbitro che preferisce impostare la gara sul dialogo coi calciatori, senza ergersi a protagonista. La media è di quattro ammonizioni a partita e circa un’espulsione ogni tre.

Nico Bastone