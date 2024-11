Hummels: “Il gol di Lukaku? Non è stato un vero errore”

Mats Hummels, difensore della Roma, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta contro il Napoli: “Dopo quasi sei mesi senza giocare, la sensazione è stata buona. Il gol di Lukaku? Non è stato un vero errore, era una palla difficile da difendere tra portiere e difensore. La prossima volta spero di fare meglio. Ho giocato poco perchè De Rossi ha ritenuto che non ero adatto al suo stile di gioco, sapeva che avevo bisogno di tempo per mettere minuti nelle gambe. Sono cose che succedono nel calcio. Non penso che sia un problema di quante partite devo giocare. Si tratta di come mi sento, solo giocando posso acquisire la migliore forma fisica. La condizione fidica è buona, ma la partita è una storia diversa, penso che con 2-3 partite arriverò a livello. Non mi era mai capitato in carriera di giocare così poco. Serve il ritmo partita”.