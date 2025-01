IamNaples.it – Napoli, il punto sulle condizioni di Buongiorno e l’arrivo di Danilo

Ciro Troise, direttore di IamNaples.it, ha postato un tweet su ‘X’ riguardo le condizioni di Alessandro Buongiorno e il mercato del Napoli: “Alessandro Buongiorno sotto il profilo medico é recuperato, ieri ha iniziato a fare una parte di lavoro in gruppo, ora va messo in condizione. É molto complicato che possa essere titolare sabato contro la Juventus, al massimo potrebbe strappare una convocazione solo per tornare a vivere l’atmosfera della partita con i compagni restando in panchina. La data per l’effettivo rientro in campo di Buongiorno dovrebbe essere il 2 febbraio, nella sfida all’Olimpico contro la Roma. Nel corso della prossima settimana è previsto l’arrivo di Danilo con la contestuale partenza di Rafa Marin in prestito oneroso al Villarreal”.

