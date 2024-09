IamNaples.it – Napoli, trattativa avanzata per Osimhen al Galatasaray in prestito secco

Ciro Troise, direttore di IamNaples.it, ha portato un tweet riguardo il probabile addio di Victor Osimhen direzione Galatasaray: “Avanza la trattativa Napoli-Galatasaray per Osimhen. Ci sono gli ok del presidente De Laurentiis e dell’attaccante nigeriano che dovrebbe anche prolungare di un anno il contratto con il Napoli. Andrebbe al Galatasaray in prestito secco, il club turco pagherebbe l’intero ingaggio di 11 milioni netti al calciatore, ha l’interesse ad accelerare i tempi, vorrebbe tesserarlo entro domani per inserirlo nella lista dell’Europa League. L’allenatore Okan Buruk pensa di passare al 3-5-2 quando poi rientrerà Icardi, out per più di un mese a causa di un infortunio“.

