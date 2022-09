Iezzo: “Lobotka andrà via, merita Real Madrid o Barcellona!”

L’ex portiere azzurro Gennaro Iezzo è intervenuto ai microfoni di Delietta Gol in onda su TvLuna: “Lobotka oggi è imprescindibile, ma purtroppo per me andrà via, merita un club come Barcellona e Real Madrid”.

Anche fra i nuovi arrivati qualcuno si è distinto: ”Kvara ha grandi qualità ma deve imparare a essere concreto in tutte le parti del campo. Spalletti fa bene a non esaltarlo per tutelarlo. È un grande talento ma può e deve crescere”. Guardando i prossimi avversari in Serie A, c’è un altro calciatore degno di nota: “Vlasic sta facendo bene col Toro. È paragonabile a Raspadori, può insidiare la difesa azzurra”. Sul gruppo tuttavia ha le idee chiare, e non nasconde il suo ottimismo: “Il Napoli è una squadra molto europea, la spensieratezza porta a grandi risultati. E nella prossima gara il Napoli può ottenere un’altra vittoria”.