Il cantautore Ross esce con il nuovo singolo ‘EL D10S DEL FUTBOL’

È uscito il brano “El D10S DEL FUTBOL”: presente sul canale YouTube dell’autore Ross

(all’anagrafe Valerio Rossano) e su tutti i Digital Store. Fa parte della TRILOGIA DEL D10S

dedicata a Maradona per celebrare non solo le gesta indimenticabili dell’immenso Campione

ma anche il Diego ‘UOMO’, tra valori, successi, passione, fragilità e momenti bui.

Ross ha esorcizzato il grande dolore per la scomparsa del D10S del calcio – realizzando per

sé e per tutti coloro che hanno davvero amato “el pibe de oro” – questa TRILOGIA con tre

brani inediti dedicati rispettivamente a “Padre”, “Figlio e “Spirito (non) Santo”, con chiara

ispirazione alla Divina Trinità ma in chiave del tutto laica.

Il I atto con il brano intitolato “Diego non si fa”, è quello dello “Spirito non Santo” inteso come lutto nell’anima e dolore per la grave perdita.

Il II atto con il brano Maradò, è quello del “Figlio” inteso come Diego “UOMO”. Il racconto della storia di Diego Armando Maradona, dalle umili origini di Villa Fiorito fino alla consacrazione eterna all’immortalità.