Il Catanzaro batte la Gelbison e torna in Serie B dopo 17 anni

Giorno di festa per il Catanzaro: la vittoria in trasferta (ma all’Arechi perché in caso contrario ad Agropoli non sarebbe bastato lo spazio per i diecimila tifosi che hanno accompagnato la squadra giallorossa) contro il Gelbison per 2-0 significa promozione in Serie B con cinque turni di anticipo, un record per il club calabrese. Erano 17 anni che il Catanzaro non giocava nella serie cadetta, raggiunta dominando il girone C di Serie C (il Crotone, secondo, è a 16 punti di distanza). Una cavalcata, quella della squadra allenata da Vincenzo Vivarini, contraddistinta da 27 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta con 88 gol fatti e 13 subiti.